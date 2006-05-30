Ющенко поставив білоруського посла на місце Тимошенка

Видання «Коммерсант-Украина» стверджує, що вчора Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав кілька указів щодо кадрових змін у СБУ, повідомлення про які не з`явилися на офіційному сайті Президента.

За даними газети, глава держави своїм указом звільнив з посади першого заступника голови СБУ Володимира ТИМОШЕНКА і призначив на цю посаду колишнього Надзвичайного і Повноважного Посла України в Білорусі Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.

Крім цього, Президент підписав указ про призначення заступником голови СБУ Івана ГЕРАСИМОВИЧА, який до цього очолював один із департаментів головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБУ (управління "К"). За даними видання, І.ГЕРАСИМОВИЧ має безпосереднє відношення до розкриття ряду резонансних злочинів, у тому числі і до розкриття "справи Гонгадзе".

Як повідомляв УНІАН, вчора, 29 травня, В.ЮЩЕНКО звільнив В.НАЛИВАЙЧЕНКА з посади посла України в Республіці Білорусь.