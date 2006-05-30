Україна вийшла в півфінал чемпіонату Європи

Молодіжна збірна України з футболу вийшла в півфінал чемпіонату Європи серед молодіжних команд, який проходить у Португалії.

Учора українці перемогли датчан з рахунком 2:1. 1 червня команда України зіграє зі збірною Сербії і Чорногорії. В іншому півфіналі зустрінуться збірні Франції і Голландії. Голландці вчора перемогли ровесників з Італії 1:0, повідомляє сайт Champion.