Україна вийшла в півфінал чемпіонату Європи
11:10, 30 травня 2006Політика
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Українські футболісти перемогли датчан
Молодіжна збірна України з футболу вийшла в півфінал чемпіонату Європи серед молодіжних команд, який проходить у Португалії.
Учора українці перемогли датчан з рахунком 2:1. 1 червня команда України зіграє зі збірною Сербії і Чорногорії. В іншому півфіналі зустрінуться збірні Франції і Голландії. Голландці вчора перемогли ровесників з Італії 1:0, повідомляє сайт Champion.
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