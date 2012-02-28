Яценюк озвучив вимоги опозиції до Януковича

Опозиція розробила перелік вимог до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і запропонувала першочергові кроки для вирішення найгостріших проблем в Україні.

Про це заявив народний депутат, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК 27 лютого у програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV, повідомили УНІАН у прес-службі "Фронту Змін".

За словами А.ЯЦЕНЮКА, ці питання опозиція вимагає обговорити під час публічної зустрічі з Президентом.

Як сказав депутат, В.ЯНУКОВИЧ отримав “такі конституційні повноваження, які не отримував жоден Президент в цій країні”. “Він отримав шанс змінити країну, але не здійснив цей шанс. Я вважаю, що Президент ЯНУКОВИЧ є Президентом на один термін», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що під час зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ «першочерговою вимогою, що стосується політичного життя країни, є припинення політичних переслідувань, звільнення Юлії ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА і забезпечення їхньої участі у виборчому процесі”.

За його словами, другою вимогою є унеможливлення змін до Основного Закону нинішнім складом парламенту. «Президент ЯНУКОВИЧ ще раз хоче змінити Конституцію під себе, напевно, хоче зробити вибори Президента у парламенті, тому що вони розуміють, що він не переобереться в 2015 році прямими президентськими виборами. Але цей парламент не має права міняти Конституцію, у нього немає легітимного мандата від народу України», - підкреслив лідер “Фронту Змін”.

Як заявив А.ЯЦЕНЮК, у сфері зовнішньої політики опозиція вимагає перегляду газових угод з Російською Федерацією: «Україна дотує російський «Газпром». Ціна у 560 доларів є найвищою серед усіх європейських партнерів. І тому ми звертались до ЯНУКОВИЧА - необхідно судитися з росіянами. Адже газовий контракт підписаний під економічним тиском Росії», - заявив він.

При цьому А.ЯЦЕНЮК сказав, що у питанні газотранспортного консорціуму співпраця може бути виключно тристоронньою - між Україною, Росією і Євросоюзом, де Україна “повинна мати контрольний пакет усіх компаній”.

За його словами, у той же час, для населення необхідно реалізовувати газ власного видобутку, оскільки «ціна видобутку власного газу становить 35 доларів, а для того, щоб доставити цей газ до кінцевого споживача,- це максимум 100 доларів”.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що опозиція також вимагає від В.ЯНУКОВИЧА розпочати двосторонні перемовини між Україною і Росією щодо зони вільної торгівлі. За його словами, прем’єр Микола АЗАРОВ підписав “угоду про так звану вільну торгівлю з СНД, тільки ніхто не знає про те, що в рамках цієї угоди 72 українські товарні позиції виключені з цієї угоди”.

«Тобто, все, як завжди - Росія все продає в Україну, а Україна нічого не продає Росії», - наголосив він.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що наступною вимогою опозиції у сфері зовнішньої політики є підписання Угоди про асоціацію з ЄС включно із зоною вільної торгівлі.

Лідер “Фронту Змін” зазначив, що серед вимог опозиції у соціально-економічній сфері одним з найважливіших є вирішення питання зайнятості. «Ми маємо пакет законодавства, який зараз знаходиться в парламенті і не один раз провалювався провладною більшістю, - зміни до Податкового кодексу. Ми хочемо, щоб він не знищував малий і середній бізнес, а стимулював розвиток підприємництва і створення робочих місць - у тому випадку, якщо ви створили робочі місця, ви платите менше податків», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що опозиція вважає за необхідне оголосити програму Національного банку і Президента України щодо кредитування для створення робочих місць малого і середнього бізнесу. «Ми хотіли би, щоб закон про перше робоче місце для молоді, за який в парламенті другий рік поспіль не голосує провладна більшість, все ж таки був ухвалений», - додав він.

При цьому він підкреслив, що ще однією вимогою є перерахунок пенсій для 10 мільйонів пенсіонерів і збільшення їх в середньому на 334 грн.

А.ЯЦЕНЮК наголосив на необхідності скорочення видатків на утримання державного апарату, а також зменшення, як пропонувала опозиція, фінансування Президента, уряду, парламенту до рівня 2009 року - на 12 млрд. грн. «Хочете затягувати пояси? Починайте із себе», - додав він.

За його словами, у сфері охорони здоров`я опозиція вимагає закріпити на законодавчому рівні державний гарантований рівень медичних послуг.

Лідер “Фронту Змін” наголосив, що опозиція розробила свою програму реформування освітньої галузі. Він зазначив, що влада розробила законопроект, який «передбачає одне - міністерство контролює все, починаючи від ректора і закінчуючи власністю».

За словами А.ЯЦЕНЮКА, опозиція також вимагає мораторію на закриття шкіл, передусім україномовних, які «зараз фактично під переслідуванням сьогоднішнього режиму».