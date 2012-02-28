Директор президентської бази «Залісся» напав на журналістів (додане відео)

Директор державної резиденції «Залісся» напав на знімальну групу програми розслідувань «Знак оклику» (ТВі).

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу, журналісти Дмитро ГНАП та оператор Кирило ШАПАРЬ сьогодні намагалися взяти коментар у директора резиденції Віктора КАМІНЕЦЬКОГО. Знімальну групу цікавило, чому не виконується Указ Президента України №1049 від 11 грудня 2009 року. Згідно з цим документом, на території «Залісся» замість закритої президентської бази відпочинку, має бути створений національний парк, відкритий для всіх громадян.

Як зазначають у ТВі, «вказані питання чомусь обурили директора державної резиденції і пан КАМІНЕЦЬКИЙ накинувся на журналіста і оператора, намагаючись вихопити камеру. Через це сталася фізична сутичка, внаслідок якої були пошкоджені камера та мікрофон знімальної групи. Зрештою, не вибачаючись, директор резиденції залишив місце події».

Наразі, редакція програми розслідувань «Знак оклику» розглядає питання щодо подання заяви в міліцію та готує ґрунтовне розслідування вказаної теми, зазначили у прес-службі ТВі.

Тим часом, як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, в АП вже вивчають інформацію, поширену в засобах масової інформації, щодо нападу директора державної резиденції «Залісся» на журналістів телеканалу ТВі.