Соціологи: динаміка рейтингу Попова краща, ніж у Кличка

У Києві лідерами електоральних симпатій залишаються голова партії УДАР Віталій КЛИЧКО та голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ.

Такі результати соціологічного дослідження сьогодні на прес-конференції в УНІАН оприлюднили соціологи Дмитро ДМИТРУК та Ольга БАЛАКІРЄВА.

"Кияни вже визначилися зі своїми симпатіями - це Віталій КЛИЧКО та Олександр ПОПОВ. Але дистанція між ними становить менше трьох відсотків, як серед усіх опитаних, так і серед тих, хто збирається прийти на вибори". - сказав Д.ДМИТРУК.

За його словами, соціологи найбільше приділяють увагу категорії тих виборців, які прийдуть на вибори, оскільки саме ці показники найбільше відповідають дійсності і наближені до можливих результатів на виборах.

Зокрема, соціологи уточнили, що серед тих киян, які збираються прийти на вибори, кандидатуру В.КЛИЧКА на посаду мера столиці підтримують 32,2%, а кандидатуру О.ПОПОВА - 29,5%. Третє місце посідає голова Європейської партії Микола КАТЕРИНЧУК з 5,6% підтримки виборців, наступною є Олександра КУЖЕЛЬ - з 3,6% підтримки киян.

При цьому соціологи стверджують, що для киян не важлива партійна приналежність майбутнього мера.

" Втім насторожити столичну опозицію мають не абсолютні показники її найрейтинговішого кандидата, а динаміка рейтингів Віталія Кличка та Олександра Попова. В останнього вона значно краща. Так, у грудні минулого року Віталій Кличко мав 25,9%, отже зростання рейтингу за два місяця практично не відбулось (збільшення показника на 0,2% значно менше стандартної статистичної похибки. В свою чергу, голова КМДА Олександр Попов наростив до грудневих показників 6,4%.", - зауважила О.БАЛАКІРЄВА, коментуючи результати дослідження.

На думку О.БАЛАКІРЄВОЇ, варто згадати, що отримані цифри – електоральний максимум Кличка з огляду на результати участі опозиціонера у виборах минулих років (2006 рік – 24% на виборах мера, 2008-й – 17%). Це пояснює зупинку росту рейтингу Кличка – лідер «УДАРу». Не виключено, вважає Ольга Балакірєва, що сьогоденні уподобання електорату суттєво змінили свій вектор: від пошуку відомої особи - до прагматичної орієнтації на гарного управлінця. Отже, зростання рейтингу голови КМДА, це імовірний результат досить успішної роботи його та його команди з наведення порядку в місті.

Довідка УНІАН. Центр "Соціальний моніторинг" спільно з Українським інститутом соціологічних досліджень ім. О.Яременка проводив моніторинг громадської думки населення Києва "Лютий-2012: уявлення киян щодо ідеального мера" з 10 по 20 лютого. В опитуванні взяли участь 2018 респондентів. Статистична похибка становить не більше 3,1%.