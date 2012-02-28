Турчинов вважає, що Порошенку доведеться працювати в «піраміді»

У разі, якщо Петро ПОРОШЕНКО погодиться обійняти посаду міністра у нинішньому уряді, він повинен розділити відповідальність із владою за ситуацію в Україні.

Про це в ефірі телеканалу ТВі заявив перший заступник голови партії “Батьківщина” Олександр ТУРЧИНОВ.

За його словами, змінити ситуацію у нинішній владі за допомогою окремої особи, давши їй посаду, неможливо. “Побудована дуже жорстка піраміда, і в межах цієї піраміди всі будуть працювати так, як вважає за потрібне Президент ЯНУКОВИЧ і його найближче оточення”, - сказав він.

На переконання О.ТУРЧИНОВА, той, хто робить вибір та йде працювати у Владу, повинен нести всю відповідальність за те, що відбувається в країні.

“Коли людина йде, щоб посилювати цю владу, вона тим самим несе і відповідальність за діяльність цієї влади”, - наголосив він.