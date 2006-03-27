Підписання угоди між БЮТ, «Нашою Україною» та СПУ заплановане на 11.00

На 11.00 27 березня заплановано підписання Коаліційної угоди між Блоком Юлії Тимошенко, «Нашою Україною» та Соціалістичною партією України.

Як повідомляє сайт БЮТ, за словами керівника Центрального штабу БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА, щойно відповідної домовленості досягли він, перший заступником керівника Центрального штабу «Нашої України» Роман ЗВАРИЧ та керівник штабу СПУ Йосип ВІНСЬКИЙ.