ЗМІ: Костусєв вигнав з літака двох журналістів

За наполяганням міського голови Одеси Олексія КОСТУСЄВА з борту літака, що відлетів сьогодні з офіційною делегацією Одеси за маршрутом Одеса-Тбілісі, були зняті двоє небажаних журналістів – власкор телеканалу «1+1» і кореспондент інтернет-видання dumskaya.net.

Як повідомляє сайт dumskaya.net, запрошення висвітлити діяльність делегації «надійшло редакції «Думської» не з мерії, а від безпосередніх організаторів офіційного візиту делегації Одеси до Грузії – громадської ініціативи «Назустріч Реформам» спільно з Генеральним консульством Грузії в Одесі». «Ними ж був оплачений переліт журналістів», - йдеться у повідомленні.

Перед самим відльотом голова делегації О.КОСТУСЄВ наполіг на виключенні журналістів телекомпанії «1+1» і сайту dumskaya.net зі складу делегації.

«Якийсь час організатори заходу намагалися залагодити непорозуміння і вмовити мера залишити журналістів на борту. Однак за 10 хвилин до відльоту журналіста «1+1» і кореспондента dumskaya.net таки попросили залишити літак», – уточнює інтернет-видання.

На борту літака, що відправився до Грузії, окрім політиків, чиновників і організаторів візиту, перебували також декілька акредитованих журналістів, зокрема, кореспондент «Думської».

«Коли літак піднявся у повітря, виключені зі складу делегації журналісти змушені були, на вимогу охорони Одеського аеропорту, перебувати майже 2,5 години у кімнаті охорони підприємства – поки літак благополучно не приземлився в аеропорту призначення», - повідомляє dumskaya.net.

Також стало відомо, що керівництво аеропорту зажадало від журналістів написати пояснювальні записки, чому вони, пройшовши до салону літака, не вирушили у політ.

В Управлінні інформації Одеської міськради не змогли прокоментувати інцидент, зокрема, назвати причини, через які О.КОСТУСЄВ не допустив вильоту журналістів у Тбілісі.

Водночас, у складі делегації до Грузії вирушили журналісти «Інтера», «Нового каналу», а також одеських телеканалів «Град» і «Ріак».

Запрошення для участі в офіційній поїздці одеської делегації у Тбілісі журналісти отримали від лідера громадської ініціативи «Назустріч реформам», депутата Одеської міськради Василя ІЄРЕМІЇ.