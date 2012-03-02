Нашоукраїнець закликає владу не лобіювати інтереси олігархів

Народний депутат від партії «Наша Україна» Віктор МАТЧУК закликає владу під час приватизації енергетичних об’єктів ставити на перше місце інтереси країни та громадян, а не лобіювати інтереси олігархів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», за його словами, оголошений владою масштабний розпродаж державних пакетів акцій енергогенеруючих та енергопостачальних компаній не має нічого спільного з пошуком ефективних власників для цих об’єктів.

«Влада навіть не намагалася провести чесні конкурси та допустити на ринок нових гравців, а в черговий раз застосувала стандартну схему відсікання зайвих претендентів ще на етапі оголошення про продаж державних активів, коли конкурсні вимоги прописані вже під конкретного потенційного власника», - зауважив народний депутат.

В.МАТЧУК стверджує, що непрозорі конкурсні умови під час продажу компаній призвели до того, що компанія ДТЕК Ріната АХМЕТОВА, а також структури російських бізнесменів Костянтина ГРИГОРИШИНА та Олександра БАБАКОВА фактично отримали монопольне становище на ринку виробництва та постачання енергії, а споживачі та вся економіка опинилися в залежності від «комерційних апетитів місцевих та російських олігархів».

При цьому через непрозору діяльність енергокомпаній, спрямовану на приховування прибутків та нерозвинутий український фондовий ринок, визначити їхню справжню вартість неможливо було навіть експертам, зазначає В.МАТЧУК.

За його словами, реальну ціну можна було дізнатись тільки за рахунок проведення відкритих прозорих конкурсів із залученням якнайбільшої кількості учасників, але штучне відсторонення всіх зайвих учасників від конкурсу говорить про те, що ніхто з нових власників не збирається платити справедливу ціну за активи.

На думку депутата, «умови, на яких здійснюється продаж, свідчать лише про те, що влада просто поспішає розподілити між собою всі привабливі об’єкти до того, як буде відсторонена від «корита».

В результаті такого розпродажу держава втрачає чималі бюджетні надходження, адже через відсутність конкуренції компанії продають майже за стартовою ціною, яка оцінками експертів може бути на 40-50% нижче реальної, що свідчить про нездатність влади діяти в інтересах держави та громадян», наголошує В.МАТЧУК.

«Окрім того, в умовах тотальної корупції у теперішній владній системі немає жодних підстав очікувати, що після того як державна монополія в енергетиці зміниться на приватну, тарифи будуть справедливими і прозорими. Зокрема НКРЄ вже оголосила про збільшення з березня цього року тарифів на 4%, але нові власники заявляють про те, що громадяни платять недостатньо - лише 30% від тієї ціни, що бажають отримати виробники енергії. Отже після виборів можна чекати більш суттєвого збільшення тарифів. За кулуарну приватизацію енергетичних компаній доведеться розплачуватися перш за все споживачам, тобто мільйонам громадян України», - заявляє В.МАТЧУК.

«Експерти вже підтвердили, що після завершення приватизації енергокомпаній тарифи для населення зростуть у 3-4 рази, оскільки стримувати ціни в умовах тиску приватних власників, які намагатимуться якнайшвидше “відбити” вкладені кошти регулятор не зможе», - зазначає він.

В.МАТЧУК також звернув увагу на збільшення частки російського капіталу в українських енергетичних компаніях. Він нагадав, що російські інвестори можуть переслідувати у даному випадку політичні цілі, а не фінансові, а влада має враховувати можливість енергетичної експансія для політичного та економічного контролю.

«Через невигідні угоди з РФ Україна вже опинилася в газовій пастці, а зараз нинішня влада може повністю затягти зашморг на шиї енергетичної безпеки країни передаючи контроль над енергетичними компаніями російському капіталу», - сказав депутат.

«Під час приватизації енергетичних об’єктів влада має ставити на перше місце інтереси країни і громадян, а не лобіювати інтереси окремо взятих олігархів прикриваючись красивими гаслами. Лише відкрита та соціально-відповідальна політика розвитку енергетичної галузі може гарантувати для громадян захист від непрозорих та непомірно високих тарифів на електроенергію та тепло», - вважає В.МАТЧУК.