Президент Франції закликав Путіна працювати над модернізацією

Прес-служба передала привітання

ПрезидентФранціїНіколяСаркозіпривітавпрем'єр-міністраРФВолодимираПутіна зперемогоюнапрезидентськихвиборах,передав "найкращі побажаннявсьому російськомународу"і закликавПутіна"продовжуватипрацюватинад економічноюі демократичноюмодернізацієюкраїни",повідомляєAFP.



"Янадаювелике значеннянашому партнерствуі нашомудіалогу,якийповинензробити щетіснішимиі нашідвосторонні зв'язки, і відносинизЄвросоюзом", - йдетьсявзверненні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter