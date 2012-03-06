Президент Франції закликав Путіна працювати над модернізацією
01:25, 06 березня 2012Політика
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Прес-служба передала привітання
ПрезидентФранціїНіколяСаркозіпривітавпрем'єр-міністраРФВолодимираПутіна зперемогоюнапрезидентськихвиборах,передав "найкращі побажаннявсьому російськомународу"і закликавПутіна"продовжуватипрацюватинад економічноюі демократичноюмодернізацієюкраїни",повідомляєAFP.
"Янадаювелике значеннянашому партнерствуі нашомудіалогу,якийповинензробити щетіснішимиі нашідвосторонні зв'язки, і відносинизЄвросоюзом", - йдетьсявзверненні.
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