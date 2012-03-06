У ПР вирішили перейняти досвід Путіна на виборах

Народний депутат України Валерій КОНОВАЛЮК (фракція Партії регіонів) ініціює введення законодавчої норми про обладнання відеокамерами виборчих дільниць в Україні.

Про це В.КОНОВАЛЮК повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Я сьогодні вношу, і сьогодні будуть зареєстровані зміни до закону про вибори народних депутатів. Я пропоную внести до статті 83 цього закону, щоб всі приміщення виборчих комісій обладнати веб-камерами для того, щоб в Україні так само, як і в Росії, ця система дала можливість нам уникнути будь-яких спекуляцій на предмет фальсифікацій виборів", - сказав В.КОНОВАЛЮК.

Народний депутат нагадав, що Україна в 2013 році головуватиме в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. "Для нас дуже важливо, щоб ця міжнародна організація мала всі можливості переконатися у чесності і прозорості парламентських виборів в Україні в 2012 році", - пояснив він.

На його думку, обладнання відеокамерами виборчих дільниць у Росії дозволило попередити "підготовлювані спекуляції про фальсифікацію результатів президентських виборів на користь провладного кандидата". В.КОНОВАЛЮК підкреслив, що таке обладнання було встановлене на 95% виборчих дільниць в Росії, і будь-який спостерігач або громадянин міг спостерігати за ходом голосування в Інтернеті. "На мій погляд, президентські вибори в Росії завершили десятирічний період "кольорових" революцій, які проходили, як на пострадянському просторі, так і в інших країнах Північної Африки і Азії", - переконаний депутат.

"Це були найбільш чесні, відкриті і вільні вибори за всю новітню історію Російської Федерації", - заявив В.КОНОВАЛЮК.