Експерти назвали найбільші загрози демократії в Україні

По 75% опитаних експертів вважають, що найвагомішими загрозами демократії в Україні є високий рівень корупції в Україні та відсутність громадського контролю за ухваленням політичних рішень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати експертного опитування, проведеного з 15 по 25 грудня 2011 року Інститутом Горшеніна (Київ, Україна) спільно з «Українським журналом» (Прага, Чехія) та виданням Nowa Europa Wschodnia (Краків, Польща) щодо стану демократії в Україні та процесу її інтеграції до Євросоюзу. До експертної групи увійшли 25 провідних українських науковців, спеціалістів у галузі економіки, культури, представники неурядових організацій. Результати опитування були оприлюдненні сьогодні під час круглого столу в Інституті Горшеніна.

Серед найбільших загроз демократії 70% експертів назвали адміністративний тиск на суди та низьку ефективність правової системи, 54% - інституційну слабкість опозиції, 45% – централізацію влади в Україні.

Також на відкрите переслідування опозиції та низьку взаємодію суб’єктів суспільства звернув увагу 41% експертів, 20% – на цензуру та контроль над ЗМІ.

16% експертів вказали на обмеження доступу до джерел інформації, а 6% - на відсутність вільних виборів, 4% – на обмеження свободи самовираження громадян. Відповідь «інше» на дане запитання дав кожний п’ятий експерт (20%).

Коментуючи результати опитування експертів, головний редактор «Українського журналу» Пьйотр АНДРУСЄЧКО зазначив, що кожен четвертий опитаний вважає, що в Україні помітні «авторитарні» тенденції, а майже половина експертів, зокрема, вказує на «згортання демократії». За його словами, найбільше занепокоєння викликає відсутність в Україні незалежної судової системи. При цьому П.АНДРУСЄЧКО додав, що лише 14,3% експертів, оцінюючи стан демократії в Україні, присвятили увагу справі колишнього прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

П.АНДРУСЄЧКО зауважив, що переважна більшість експертів переконана, що ЄС має звернути увагу на те, як пройдуть парламентські вибори в Україні, оскільки вони з великою ймовірністю визначать курс розвитку країни на наступні кілька років.

Експерт Інституту Горшеніна Марина ТКАЧЕНКО зазначила, що дане дослідження є першим етапом міжнародної довгострокової дослідницької програми, метою якої є моніторинг стану демократії та євроінтеграційних процесів в Україні. За її словами, заплановано проведення аналогічного експертного опитування серед польських експертів. М.ТКАЧЕНКО додала, що результати досліджень будуть презентовані, зокрема, депутатам Європарламенту, а також представникам дипломатичних корпусів в Україні, журналістам, державним та неурядовим інституціям.