Засуха повернувся в Україну

Колишній голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ЗАСУХА, який з літа минулого року перебував у міжнародному розшуку, повернувся в Україну.

Про це повідомила його дружина, депутат Тетяна ЗАСУХА, пише "Коммерсантъ-Украина".

"Він уже повернувся в Київ. Зараз він знаходиться вдома, відпочиває, зустрічається з мамою і друзями", - сказала Т.ЗАСУХА.

За її словами, найближчими днями відбудеться прес-конференція, на якій екс-губернатор Київської області розповість "про те, що йому довелося пережити за цей рік".

Як повідомляв УНІАН, 25 травня Т.ЗАСУХА повідомила, що 24 травня Інтерпол зняв із міжнародного розшуку її чоловіка А.ЗАСУХУ. «Ми пройшли всю процедуру, і, незважаючи на політичний тиск з боку влади, було ухвалене справедливе рішення», - заявила вона. Т.ЗАСУХА сказала, що її чоловік повернеться в Україну.

Водночас 26 травня міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО спростував це повідомлення, заявивши, що А.ЗАСУХА перебуває за межами України і не знятий з розшуку Інтерполом. На переконання керівника МВС, А.ЗАСУХА "чекає, коли знімуть ЛУЦЕНКА". За словами Ю.ЛУЦЕНКА, А.ЗАСУХА, як і раніше, обвинувачується в здійсненні ряду тяжких злочинів.

Екс-губернатору Київської області А.ЗАСУСІ інкримінувалося здійснення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків) і ч. 2 ст. 366 (службова фальсифікація, що призвела до тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.

15 липня Головне управління МВС в Київській області офіційно оголосило його в розшук. За даними МВС, А.ЗАСУХА переховувався в Росії.