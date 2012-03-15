"Просто Юля" привернула увагу парламентського комітету

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформації переніс на 11 квітня розгляд питання щодо транслювання у святкові дні обласними державними телеканалами, а також Державною телерадіокомпанією “Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення” пропагандистського фільму “Просто Юля”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, таке рішення було ухвалено на засіданні комітету.

Рішення було ухвалено у зв’язку з черговою відсутністю президента державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення» Василя ЮРИЧКА.

Також 11 квітня комітет повторно розгляне питання щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналістів знімальної групи програми розслідувань «Знак оклику» каналу ТВі на території державної резиденції «Залісся».

Комітет прийняв рішення звернутися до Державного управління справами з листом щодо порушення ним Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Також було ухвалено направити офіційне звернення від Комітету до Служби безпеки України та Міністерства юстиції України з проханням надати роз’яснення щодо прав журналістів здійснювати приховану відеозйомку. Комітет планує запросини 11 квітня на своє засідання представників відповідних органів та розглянути повторно це питання.