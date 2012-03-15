Хто пройшов би до ВР, якби вибори відбувалися в другій половині лютого

Якби вибори відбувалися в другій половині лютого, то до парламенту потрапили б п’ять політичних сил – Партія регіонів, «Батьківщина», «Фронт Змін», КПУ та «УДАР Віталя КЛИЧКА».

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського опитування громадської думки, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

За даними цього опитування, якби вибори до Верховної Ради проходили у другій половині лютого, у голосуванні взяли б участь близько 64% виборців України та найбільше прихильників мали б такі партії:

Партія регіонів – 17,3%,

Всеукраїнське об'єднання «Батькiвщина» (Юлія ТИМОШЕНКО) - 13,1%,

Партiя «Фронт Змiн» (Арсеній ЯЦЕНЮК) – 8,1%,

Комунiстична партiя України (Петро СИМОНЕНКО) - 5,4%,

Партiя «УДАР Вiталiя КЛИЧКА» – 5,4%.

Наступні три місця посідають: Всеукраїнське об'єднання «Свобода» (Олег ТЯГНИБОК) - 3,4%, Партiя «Сильна Україна» (Сергій ТIГIПКО) - 3,0% та Партiя «Громадянська позицiя» (Анатолій ГРИЦЕНКО) - 2,0%.

Якби у другій половині лютого проходили вибори Президента України, то найбільше прихильників мали б такі з можливих кандидатів:

Віктор ЯНУКОВИЧ – 16,8%;

Юлія ТИМОШЕНКО – 12,9%;

Арсеній ЯЦЕНЮК – 8,7%;

Віталій КЛИЧКО – 6,0%;

Сергій ТІГІПКО – 4,3%.

За даними соціологів, порівняно з листопадом 2011 року, статистично значуще зросла підтримка В.ЯНУКОВИЧА (з 11,8% до 16,8%), Ю.ТИМОШЕНКО (з 9,6% до 12,9%), В.КЛИЧКА (з 4 до 6%) та С.ТІГІПКА (з 3,1% до 4,3%).

*** КМІС проводив опитування 9-19 лютого 2012 року. Методом інтерв'ю опитано 2031 респондент, що мешкають в усіх областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2,0% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.