Політолог: Євросоюз прикрив парламентський туризм для «регіоналів»

Політолог Про це він повідомив тижневик Weekly.ua, коментуючи наслідки скандалу між українською владою, котра висловила невдоволення критикою на її адресу, сказану главою Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануелем Пінту ТЕЙШЕЙРОЮ.

«Українське керівництво зараз використовує стратегію обложеної фортеці – ми відбилися від Кремля, відіб`ємося і від Європи. Заява МЗС України з приводу висловів ПІНТУ ТЕЙШЕЙРИ – це не просто критика посла ЄС в Україні, але і його демонстративне приниження з боку МЗС України. Тобто, Україна продовжує конфліктувати як з Митним союзом (з проектом ПУТІНА), так і з Європою», - вважає В.НЕБОЖЕНКО.

При цьому політолог підкреслив: «Якщо білоруси, врешті-решт, обрали політику приєднання до Росії, то Україна зараз поводиться як собака на сіні. І в Україні так і не зрозуміли, що міжнародна реакція у справі Юлії ТИМОШЕНКО – це не реакція стосовно засудження Ю.ТИМОШЕНКО, а привід змусити Україну зважати на міжнародні вимоги».

Що стосується санкцій стосовно українських чиновників, то В.НЕБОЖЕНКО говорить, що насправді вони вже діють з початку нинішнього року. «Раніше депутати від Партії регіонів регулярно їздили до Європи на навчання, обміну досвідом. Захід це раніше щедро фінансував. Будь-який депутат міг проситися до Брюсселя, і його завжди на 2-3 дні приймали без особливих зобов`язань», - зазначив політолог.

Після Нового року, за його інформацією, Євросоюз різко скоротив такі поїздки, прикривши можливість для любителів парламентського туризму.