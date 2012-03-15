Яценюк: Історія з виборами Омбудсмана - провал Партії регіонів

Сьогоднішнє голосування за Омбудсмана показало, що Партія регіонів втрачає підтримку у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку журналістам висловив народний депутат від НУ-НС, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК.

«Виходить так, що у Партії регіонів підтримка всього навсього 212 голосів», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, результати сьогоднішнього голосування є перемогою опозиції, оскільки саме опозиція не дала жодного голосу на користь кандидатури від Партії регіонів.

«Це дуже важливо, що практично вперше за рік у Партії регіонів вийшла провальна історія – 212 голосів за кандидатуру, яка фактично внесена Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. Це свідчення реальної втрати підтримки не тільки серед народу, а й всередині парламенту», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Водночас він не уточнив, кого саме опозиція буде висувати на посаду Омбудсмана повторно. А.ЯЦЕНЮК нагадав, що для цього є 20 днів, і партії, що входять до Комітету опору диктатурі, вже розпочали обговорення цього питання.

Як повідомляв УНІАН, на посаду Омбусдмана було висунуто дві кандидатури – Євгенія ЗАХАРОВА, який набрав 134 голоси, та Валерію ЛУТКОВСЬКУ, яку пітримали 212 депутатів.

За словами голови Лічильної комісії ВР Миколи ШЕРШУНА, 392 народних депутати одержали бюлетені для голосування, а проголосував 391 депутат. При цьому недійсними визнано 27 бюлетенів, а 18 народних депутатів не підтримали жодну із кандидатур.