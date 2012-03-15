Митрополит Володимир каже, що Янукович з ним більше не радиться

Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Блаженнійший митрополит ВОЛОДИМИР повідомив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ тепер не часто радиться з ним.

Так, в інтерв'ю журналу Weekly.ua митрополит ВОЛОДИМИР сказав: «Та й коли йому? Стільки справ...».

Видання нагадує, що в 2004 році митрополит ВОЛОДИМИР публічно підтримав В.ЯНУКОВІЧА, і той, незважаючи на Помаранчеву революцію і програш на виборах у 2004 році, все ж таки через 5 років став Президентом.

Сьогодні, за словами митрополита ВОЛОДИМИРА, політики за підтримкою до церкви «офіційно не звертаються».