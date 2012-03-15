Митрополит Володимир каже, що Янукович з ним більше не радиться
17:55, 15 березня 2012Політика
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Сьогодні, за словами митрополита Володимира, політики за підтримкою до церкви «офіційно не звертаються»
Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Блаженнійший митрополит ВОЛОДИМИР повідомив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ тепер не часто радиться з ним.
Так, в інтерв'ю журналу Weekly.ua митрополит ВОЛОДИМИР сказав: «Та й коли йому? Стільки справ...».
Видання нагадує, що в 2004 році митрополит ВОЛОДИМИР публічно підтримав В.ЯНУКОВІЧА, і той, незважаючи на Помаранчеву революцію і програш на виборах у 2004 році, все ж таки через 5 років став Президентом.
Сьогодні, за словами митрополита ВОЛОДИМИРА, політики за підтримкою до церкви «офіційно не звертаються».
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