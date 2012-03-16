Тимошенко запрошує Януковича до себе на лікування - для контрасту з Межигір'ям

Екс-прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання у Качанівській виправній колонії, звинувачує Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та його оточення в організації пропагандистської кампанії, спрямованій проти неї.

Відповідний коментар Ю.ТИМОШЕНКО розміщений на її офіційному сайті.

"Мені стало відомо, що Віктор ЯНУКОВИЧ організовує нову провокацію щодо мене. Зокрема, йдеться про підготовку спеціальної пропагандистської операції владного режиму з косметичного переобладнання Качанівської колонії для того, щоб переконати громадськість, пресу, міжнародне співтовариство в тому, що для ТИМОШЕНКО за гратами нібито створено "райські умови", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, зараз на території колонії "авральними темпами формується нове, показушне "потьомкінське село". "З усієї області звозиться медичне устаткування, фарбуються стіни, прибирається сміття. Залишилося тільки поставити слоників на вікна, постелити ведмежу шкуру на підлогу і спорудити джакузі з фанери", - уточнює вона.

"Така тактика не нова в історії. Можемо пригадати, як ще у фашистській Німеччині возили спостерігачів по концтаборах, щоб показати, що це всього лише поліклініки. Я не схиляюся до того, аби порівняти ЯНУКОВИЧА з Гітлером, але поведінка влади така ж сама: сказати на чорне біле, ввести в оману людей, спотворити реальність", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем`єр розцінює ці події як "цілковитий незграбний камуфляж". "Вони хочуть показати, що в країні є демократія, одночасно вбиваючи її залишки, вони прагнуть продемонструвати, що в країні розвивається вільне підприємництво, хоча вже почали забирати в людей кіоски і шарушкарні. Вони намагаються говорити, що лікують людей в тюрмі, хоча навчилися тільки знущатися і вбивати", - вважає вона.

"З усією відповідальністю заявляю, що умови в Качанівській колонії такі, як в тюрмі, де неможливо ані жити, ані лікуватися. Нікому ніколи не побажаю перебувати в таких "нормальних", за твердженням влади, умовах. Я сподіваюся, що ЯНУКОВИЧУ та його оточенню не вдасться маніпулювати громадською думкою, не вдасться прикрити наявність в країні політичних в`язнів, політичних репресій та переслідувань. Якщо ж пан ЯНУКОВИЧ і надалі буде стверджувати, що у мене в колонії "все гаразд", то я запрошую його сюди "на лікування", хоча б для пізнання контрасту з Межигір`ям", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем`єр також спростувала заяву Державної пенітенціарної служби про її вимогу лікуватися у Німеччині. "Користуючись нагодою, також заявляю, що інформація про моє наполягання на лікуванні в Німеччині є абсолютною неправдою, є частиною пропагандистської кампанії Банкової проти мене", - підкреслила вона.