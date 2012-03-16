Дзюба: викликами вчених на допити в СБУ влада принижує науку

Черговий головуючий Ініціативної групи "Першого грудня" письменник та публіцист Іван ДЗЮБА розцінює виклик всієї Вченої ради Інституту соціології на допити до СБУ як спробу влади принизити та залякати науку.

Про це УНІАН повідомили в Центрі досліджень визвольного руху з посиланням на І.ДЗЮБУ.

"Останні дії Служби безпеки України, а саме виклик на допит всієї Вченої ради Інституту соціології - колегіального наукового органу без адміністративних функцій, є не що інше, як приниження науки та спробою залякування", - сказав І.ДЗЮБА.

На його думку, влада має з великою шаною ставитися до прав кожної людини та суспільства загалом. "А до людей, які займаються інтелектуальною справою, у всьому світі ставляться з особливою повагою", - підкреслив І.ДЗЮБА.

"Уявімо, що з повісткою на ім’я керівника, без зрозумілих пояснень причин, з вимогою "забезпечити явку" у вказаний час під загрозою примусового приводу викликають, наприклад, Нобелівський комітет чи академічну раду Кембриджського університету. Це неможливо в цивілізованій громаді, де влада є гарантом дотримання прав і свобод людини та провадить із суспільством нормальний діалог", - пояснив черговий головуючий Ініціативної групи "Першого грудня".

І.ДЗЮБА вважає, що таке ставлення влади також свідчить про відсутність в Україні цивілізованого діалогу влади з суспільством. "Влада має завжди пам’ятати, що примат свободи та людської гідності не може бути порушеним. Людина є вільною особистістю, а не придатком до державної машини. На нашій землі не вперше використовують правоохоронні органи як засоби тиску, але сьогодні це викликає вже не страх, а лише роздратування суспільства", - наголосив він.

"Будь-хто, наділений владними повноваженнями, має розуміти: в такий спосіб не можна побудувати нормальні стосунки із суспільством чи з будь-якою спільнотою, у тому числі з академічною. Громадськість не мовчатиме і не дасть себе залякати", - заявив І.ДЗЮБА.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня весь склад Вченої ради Інституту соціології викликали на допит в СБУ.

Заступник директора Інституту соціології Євген ГОЛОВАХА повідомив, що у листі-запрошенні від СБУ сказано, що «явка є обов`язковою. У разі неявки без поважних причин можливий примусовий привід». Він висловив думку, що допитами влада хоче залякати вчених-соціологів.

У прес-центрі СБУ повідомили, що допити співробітників Інституту соціології проводяться у рамках розслідування кримінальної справи про розтрату державних коштів посадовцями дочірнього підприємства цього інституту.

Довідка УНІАН. Ініціативна група "Першого грудня" створена в 20-ту річницю референдуму. До складу групи входять чільні представники національної інтелігенції: В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ, Богдан ГАВРИЛИШИН, Семен ГЛУЗМАН, Володимир ГОРБУЛІН, Кардинал Любомир ГУЗАР, Іван ДЗЮБА, Мирослав МАРИНОВИЧ, Мирослав ПОПОВИЧ, Євген СВЕРСТЮК, Вадим СКУРАТІВСЬКИЙ, Ігор ЮХНОВСЬКИЙ. Ініціативна група "Першого грудня" вбачає своєю місією встановлення в країні правил гри, які базуватимуться на загальнолюдських цінностях, і які сьогодні є затребуваними українським суспільством.