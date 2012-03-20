Тігіпко: я дорослий хлопець, не буду лягати

Заступник глави Партії регіонів Сергій Тігіпко запевняє, що не пошкодує про ліквідацію "Сильної України".

Про це віце-прем`єр заявив в ефірі телеканалу ICTV, коментуючи свій вступ до лав "Регіоналів".

"Партії, ви знаєте при цьому всьому, це інструмент. І так на них дивитися і труситися від того, що вони є, мені не цікаво", - зазначив він.

Відповідаючи на питання, чи не буде він шкодувати, що ліквідував "Сильну Україну", Тігіпко уточнив, "вона зробила свою справу і підтягла людей".

Тігіпко заявив, що він буде нести відповідальність разом з Партією регіонів: "Часткове розділення відповідальності однозначно буде".

"Хто був у виконавчій владі, і не приходив туди для заробляння грошей, той знає: найцікавіше в політиці займатися конкретними речами", - додав він.

"Ось заради чого я буду терпіти образи молодих журналістів", - підсумував віце-прем`єр.

Коментуючи перспективи призначення його главою Партії регіонів і прем`єром, Тігіпко заявив: "Прийде час будемо говорити про кар`єру. Сьогодні треба показати результат".

"Я досить дорослий хлопець, щоб розуміти, що якщо буду лягати, то все закінчиться Грецією", - додав віце-прем`єр.

Українська правда