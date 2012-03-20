Азаров переніс свій візит до Білорусії

Візит прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА до Білорусі, який було заплановано на 22-23 березня, переноситься.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар Посольства України в Білорусі Олексій ЄМЕЛЬЯНЕНКО.

«Візит переноситься на незначний термін», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, візит мав відбудуться 22-23 березня на запрошення прем'єр-міністра Білорусі Михайла МЯСНИКОВИЧА. Планувалося, що М.АЗАРОВ зустрінеться в Мінську і з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ.