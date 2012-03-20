Азаров переніс свій візит до Білорусії
15:59, 20 березня 2012Політика
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Поїздка була запланована на 22-23 березня
Микола Азаров
Візит прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА до Білорусі, який було заплановано на 22-23 березня, переноситься.
Про це УНІАН повідомив прес-секретар Посольства України в Білорусі Олексій ЄМЕЛЬЯНЕНКО.
«Візит переноситься на незначний термін», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, візит мав відбудуться 22-23 березня на запрошення прем'єр-міністра Білорусі Михайла МЯСНИКОВИЧА. Планувалося, що М.АЗАРОВ зустрінеться в Мінську і з Президентом Білорусі Олександром ЛУКАШЕНКОМ.
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