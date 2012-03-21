МЗС повідомило, хто, де і коли парафує угоду про асоціацію з ЄС
17:32, 21 березня 2012Політика
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З української сторони угоду парафує заступник міністра закордонних справ Павло Клімкін, з європейської – керуючий директор Служби зовнішніх дій з питань Європи та Центральної Азії Мирослав Лайче
Олег Волошин
Міністерство закордонних справ України заявляє, що парафування Угоди про асоціацію з Європейським Союзом має відбутися в Брюсселі 30 березня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.
«30 березня в Брюсселі має відбутися парафування Угоди про асоціацію», - сказав він.
З української сторони угоду парафує заступник міністра закордонних справ Павло КЛІМКІН, з європейської – керуючий директор Служби зовнішніх дій з питань Європи та Центральної Азії Мирослав ЛАЙЧЕК.
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