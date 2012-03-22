Янукович: Україна не може вступити ні в Митний союз, ні в Європейський
00:04, 22 березня 2012Політика
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Україна за Конституцією не має права входити в союзи, які мають наддержавні органи, «і якщо приймати рішення про входження у якийсь союз, то необхідно внести зміни до Конституції
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Україна не може вступати в будь-які союзи без внесення змін до Конституції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з представниками Ради церков.
Як зауважив В.ЯНУКОВИЧ, Україна за Конституцією не має права входити в союзи, які мають наддержавні органи, «і якщо приймати рішення про входження у якийсь союз, то необхідно внести зміни до Конституції, або у парламенті, або на всенародному референдумі прийняти відповідне рішення».
За словами В.ЯНУКОВИЧА, це стосується як Митного союзу, так і Європейського Союзу.
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