Євгенія Тимошенко: йдеться не тільки про мою маму

Донька екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія переконана, що Держава Україна повинна дотримуватися європейських цінностей.

"Йдеться не тільки про мою маму та її політичних соратників, йдеться про демократію та європейське майбутнє нашої держави. Україна належить Європі і не повинна відступати від європейських цінностей", - сказала Є.ТИМОШЕНКО сьогодні у доповіді щодо ситуації в Україні, виступаючи під час засідання Комісії у закордонних справах парламенту Італії, повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Є.ТИМОШЕНКО наголосила, що Італія, як одна з країн, яка стояла біля витоків Європейського Союзу, є дуже важливою для України.

Після виступу Є.ТИМОШЕНКО відбулося обговорення ситуації в Україні.

Члени комісії прийняли рішення підготувати проект резолюції щодо ситуації в Україні для обговорення і прийняття рішення парламентом Італії.

20-21 березня Є.ТИМОШЕНКО і заступник голови партії "Батьківщина" Григорій НЕМИРЯ перебувають з візитом в Італії для проведення зустрічей з керівництвом парламенту Італії та представниками різних політичних груп країни.