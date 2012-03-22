Рівненський губернатор у Білорусі відмовився спілкуватися російською

Голова Рівненської облдержадміністрації Василь БЕРТАШ, перебуваючи з робочою поїздкою у сусідній Брестській області Білорусі, відмовився спілкуватися з місцевими журналістами російською мовою і відповідав на їхні запитання українською.

Як передає кореспондент УНІАН, про це рівненським журналістам повідомили у прес-службі ОДА після завершення у Рівному прес-конференції за підсумками поїздки делегації до Білорусі.

Зокрема, працівники прес-служби зазначили, що спочатку білоруські журналісти звернулися до В.БЕРТАША російською, а коли він почав відповідати українською, попросили дозволу ставити йому запитання білоруською. Рівненський губернатор відповів, що згоден на інтерв’ю у такому режимі, бо чудово розуміє білоруську мову, адже народився і виріс у Рокитнівському районі на Рівненщині, де живе чимало етнічних білорусів.

На прес-конференції у Рівному В.БЕРТАШ також говорив українською, хоча його візаві – заступник голови Брестського облвиконкому Михайло ЮХИМУК відповідав на запитання рівненських журналістів російською мовою.

На 22 березня заплановано чергову зустріч керівництва двох областей у місті Сарни на Рівненщині, під час якої буде підписано нову угоду про партнерство і співпрацю між регіонами.