Королевська перейменувала свою партію

Українська соціал-демократична партія (УСДП) перейменована в Партію Наталії Королевської «Україна – Вперед!».

Відповідне рішення було одноголосно підтримано делегатами IX з`їзду УСДП, повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ.

Під час свого виступу на з`їзді, лідер партії Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що, незважаючи на перейменування, ідеологія партії, як і політична позиція, залишиться незмінною. «Переконана, соціал-демократична ідеологія – єдина, яка здатна вивести Україну з жахливого соціально-економічного стану. Тому ідеологія партії залишиться незмінною, незважаючи на перейменування», - сказала вона.

Крім того, підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА, «Я з відповідальністю заявляю: ми були в опозиції до режиму ЯНУКОВИЧА, й ми залишаємося в опозиції до режиму ЯНУКОВИЧА. Я боролася за звільнення Юлії ТИМОШЕНКО, і ми продовжимо нашу боротьбу».

Також Н.КОРОЛЕВСЬКА повідомила, що партія братиме участь у парламентських виборах, вона відкрита до діалогу, об`єднання та посилення команди. «Ми – партія, яка зробить все, щоб привести нових лідерів в політику та продемонструвати нову якість політики. Ми зробимо все, щоб нова економіка з новими лідерам була реалізована в нашій країні. Ми робимо все, щоб поліпшити якість життя людей й Україна рухалась вперед», – наголосила політик.