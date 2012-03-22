Профспілки підтримали створення Громадянського форуму Києва

Сьогодні голова київської міської ради профспілок Валентин Мельник приєднався до ініціативи першого Президента України Леоніда Кравчука щодо створення Громадянського форуму Києва (ГФК). Валентин Мельник підписав резолюцію круглого столу.

Як відомо, 20 березня, за результатами проведеного в Українському домі круглого столу «Європейські стандарти для європейської столиці» було прийняте рішення скликати неформальний Громадянський Форум Києва з метою формулювання точки зору київської громади щодо розвитку столиці.

На підсумковій прес-конференції ініціатор круглого столу, перший Президент України Леонід Кравчук, зазначив: «Хоча останнім часом у Києві спостерігається активізація у розбудові міста, але є ряд проблем, що вимагають глибокого вивчення – наприклад, житлово-комунальне господарство, забудови історичних місць. Причиною виникнення цих проблем є недостатнє залучення громади до вирішення нагальних проблем життєдіяльності столиці. Ми закликаємо київську владу враховувати думку громади при плануванні розвитку міста, приймати стратегічні рішення тільки після всебічного громадського обговорення. Саме для цього ми ініціюємо створення Громадянського форуму Києва».

Як повідомляє Цензор.нет, окрім голови київської міської ради профспілок Валентина Мельника, ідею створення ГФК сьогодні публічно підтримав також президент спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України В`ячеслав Биковець.