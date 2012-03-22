Янукович візьме участь у відкритті аеропорту «Львів»
13:18, 22 березня 2012Політика
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Очікується, що у церемонії візьме також участь президент УЄФА Платіні
Сергій Льовочкін
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ 12 квітня візьме участь у відкритті аеропорту «Львів».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні під час спілкування з журналістами.
Як повідомляв УНІАН, очікується, що у церемонії відкриття після реконструкції міжнародного аеропорту «Львів» візьме також участь президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ.
За даними прес-служби Львівської ОДА, аеродромному комплексі завершується останній етап реконструкції, злітна смуга майже готова.
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