Москаль вважає, що дружина Луценка звинуватила Яценюка на емоціях

Народний депутат України, перший заступник голови парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ називає безпідставними звинувачення Ірини ЛУЦЕНКО на адресу лідера партії «Фронт Змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Про це Г.МОСКАЛЬ заявив журналістам, коментуючи інтерв’ю дружини колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, в якому вона заявила, що А.ЯЦЕНЮК зацікавлений у тому, щоб Ю.ЛУЦЕНКА не випускали з–за грат.

«Я розумію емоційний стан І.ЛУЦЕНКО, але вважаю, що це не підстава для необґрунтованих звинувачень на адресу А.ЯЦЕНЮКА», – цитує слова Г.МОСКАЛЯ пресс-служба депутата.

За його словами, «кожного потрібно оцінювати за його справами. А.ЯЦЕНЮК робив і робить усе можливе для звільнення Ю.ЛУЦЕНКА. Саме він запропонував із власних коштів заставу в мільйон гривень для звільнення Юрія Віталійовича. А.ЯЦЕНЮК багато разів наголошував, що після приходу опозиції до влади одним із перших рішень має бути звільнення політичних в’язнів – Юлії ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА та інших».

На думку Г.МОСКАЛЯ, «такі безпідставні звинувачення, що прозвучали з вуст І.ЛУЦЕНКО, є не просто прикрими із загальнолюдської точки зору, але й шкодять опозиції, а отже – і якнайшвидшому звільненню Юрія Віталійовича та інших політичних в’язнів».