Хорошковський вже знає, що на округах будуть проблеми

Перший віце-прем’єр-міністр України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ прогнозує складнощі під час парламентських виборів у мажоритарних округах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив у ході 8-ї щорічної інвестиційної конференції, що проходить в Києві.

«Питання в тому, що на сьогоднішній день кампанію буде проведено в двох абсолютно різних площинах: загальнонаціональній і мажоритарній. Щодо загальнонаціональної програми, я переконаний, що загальними зусиллями ми досягнемо визнання і справедливості, і демократичності. Щодо мажоритарних округів, то гарантії дати не можу… Тут є питання - будуть зупинятися незаконні дії – буде це сприйматись як тиск. Не будуть зупинятись – також будуть сприйматись як тиск», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Згідно з підрахунками уряду, у мажоритарних округах до Верховної Ради балотуватимуться близько 3 тис. кандидатів.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ також повідомив, що Міністерство закордонних справ уже запросило на вибори іноземних спостерігачів. Він позитивно оцінив той факт, що вони перебуватимуть в Україні не тільки в день голосування, а й спостерігатимуть за процесом підготовки до виборів.

В.ХОРОШКОВСЬКИЙ наголосив, що влада зацікавлена у проведенні чесних і демократичних виборів.