Герман думає, що заяви від імені Тимошенко можуть підірвати довіру людей

У тому, що замість Юлії Тимошенко передає заяви від її імені хтось інший, полягає питання, чи не підірветься довіра людей до лідера БЮТу? - Але це вже проблеми партії, її ставлення до людей, до яких вона звертається, і її підхід до моралі. Таку думку в ексклюзивному коментарі агентству Українські національні новини висловила радник Президента України – керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань АП Ганна Герман.

"Юлія Тимошенко могла доручити комусь зі своїх спічрайтерів виступати від її імені. … Якщо вона (Юлія Тимошенко – Ред.) не виступає особисто проти цього, то я не бачу в цьому ніякої особливої проблеми. Таке буває навіть в практиці світовій, що той чи інший лідер дає завдання комусь зі своїх спічрайтерів висловлювати заяви, говорити від його імені. І якщо вона цій людині довіряє і не має нічого проти, то я не бачу в цьому якихось особливих проблем", - зазначила радник Президента.

Г.Герман також наголосила, що тут лише одна проблема – моральна. "Маленький обман – це теж обман. В народі кажуть, що маленька брехня породжує велику недовіру. І тут проблема лише в тому, чи не підірветься довіра людей? Чи не засумніваються люди, що вона не робила цю заяву, а хтось інший? Чи наступній заяві можна вірити? Але це вже проблеми БЮТу, їх ставлення до людей, до яких вони звертаються, і їх підхід до моралі. Це абсолютно їх проблеми. Я би не шукала тут якихось спеціальних зловживань, оскільки Ю.Тимошенко справді не має можливості кожного дня швидко реагувати на якісь речі, на які хотіла би вона реагувати. Якщо вона дала комусь такі повноваження, то це її вибір", - зауважила Г.Герман, резюмувавши, що це те питання, яке має турбувати більше Ю.Тимошенко, ніж нас із вами.

Агентство Українські національні новини стверджує, що, згідно з проведеним журналістським розслідуванням, йому вдалося встановити, що замість Юлії Тимошенко спілкується зі ЗМІ та передає заяви від її імені двійник.

Доказом цього нібито є те, що 18 березня Президент України Віктор Янукович в інтерв`ю одному з російських ЗМІ знову підняв мовне питання. Наступного дня Юлія Тимошенко відреагувала на цей факт власною заявою, яка була поширена прес-службою партії "Батьківщина". Однак, фактично Ю.Тимошенко не мала змоги передати через свого адвоката чи близьких, з якими вона має право спілкуватись, дану заяву до 14.00 19 березня (час, коли заява була опублікована на сайті "Батьківщини").

"Українські національні новини" звернулися до Качанівської виправної колонії №54 із запитанням: "Чи 19 березня Ю.Тимошенко мала відвідувачів з числа захисників чи рідних".

На запитання агентство отримало відповідь, що жоден захисник чи родич 19 березня не відвідував Ю.Тимошенко.

Захисник С.Власенко між іншим повідомив, що він буває в Ю.Тимошенко двічі-тричі на тиждень.

"Я бачився з нею вчора (вівторок, 20 березня – Ред.) і буду у неї завтра", - повідомив С.Власенко.

Крім того помічник голови ДПтСУ І.Андрушко сказав агентству УНН, що та інформація, яка виходить від імені Юлії Тимошенко, іде шляхом спілкування зі своїми адвокатами, адже засобів зв’язку у засуджених не має бути, а листуванням та телефонними розмовами Ю.Тимошенко не користується.