ПАРЄ перевірить, як Україна виконує її резолюції

Співдоповідачі Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) по Україні Майліс РЕПС та Марієтта Де ПУРБЕ-ЛІНДЕН планують відвідати Україну 27-29 березня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Ради Європи.

Згідно з повідомленням, візит здійснюється для оцінки виконання Україною резолюції ПАРЄ №1862 (2012) "Функціонування демократичних інституцій в Україні", схваленої на січневій сесії ПАРЄ цього року.

За підсумками візиту співдоповідачі планують дати прес-конференцію в Києві.