Скільки людей Тігіпка перейшли до ПР?

Кількість членів партії «Сильна Україна», що перейшли в Партію регіонів, стане відома тільки в червні-липні поточного року.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку віце-прем'єр-міністр України, колишній лідер партії «Сильна Україна», нинішній заступник голови Партії регіонів Сергій ТІГІПКО.

Відповідаючи на запитання УНІАН, наскільки масово зараз члени партії «Сильна Україна» переходять до Партії регіонів, він сказав: «Звичайно, не всі перейшли, бо це індивідуальне рішення кожного члена партії. В «Сильну Україну» ніхто не вступав організаціями і так далі, завдання таке не стояла, і таких людей 100 тисяч».

При цьому С.ТІГІПКО додав, що в даний час секретаріат «Сильної України» збережений і відстежує цю ситуацію.

«Ми залишили секретаріат партії «Сильна Україна», і 8 чоловік в секретаріаті у нас працюють, які відстежують ситуацію», - сказав С.ТІГІПКО.

Однак він підкреслив, що «практично всі лідери обласних організацій вже вступили в Партію регіонів, і їх завдання зараз взяти найефективніших з собою».

Повна картина про тих, хто перейшов з «Сильної України» в Партію регіонів, з’ясується «тільки з червня, з липня, яка там динаміка і скільки людей перейшло», - підсумував С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня делегати ХІІІ з'їзду Партії регіонів одноголосно прийняли рішення про злиття з «Сильно. Україною».

У цьому рішенні Партія регіонів приймає пропозицію партії «Сильна Україна» про припинення її діяльності (саморозпуск) і злиття з Партією регіонів шляхом індивідуального вступу членів партії до Партії регіонів.

В той же день голова Партії регіонів, прем'єр-міністр Микола АЗАРОВ і віце-прем'єр-міністр, голова партії «Сильна Україна» Сергій ТІГІПКО підписали рішення про злиття Партії регіонів і «Сильної України».