Тігіпко каже, що законспектував лист губернатора

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО пообіцяв голові Донецької облдержадміністрації Андрію ШИШАЦЬКОМУ найближчим часом вирішити проблему скорочених з 1 січня 2012 року пенсій деяким категоріям ліквідаторів Чорнобильської катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції в Донецьку.

З приводу листа А.ШИШАЦЬКОГО, надісланого 22 лютого на адресу С.ТІГІПКО, він сказав: «Що стосується листа Андрія Володимировича, то він є у мене. Я навіть законспектував його, скажу відверто. Там 6 питань, і всі вони в роботі».

При цьому віце-прем`єр додав, що порушені губернатором питання «в основному стосуються проблеми чорнобильців, стосуються медичного обслуговування чорнобильців, чорнобильців, які не мали рівня заробітної плати, і це, насамперед, військовослужбовці (строкової служби), чорнобильців, які сьогодні не можуть одержати документів, тому що або організації втрачені, або архіви знищено».

«За цими всіма моментами йде опрацьовування. Найближчим часом ми спробуємо виробити рішення», - запевнив С.ТІГІПКО і додав, що був недавно на засіданні президії організації «Союз Чорнобиль України», і «там практично ті самі питання ставлять люди».

«Я думаю, що ми будемо готові щодо деяких з питань прийняти рішення найближчим часом. Всі інші триматимемо на контролі і намагатимемося виконувати», - запевнив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, голова Донецької ОДА А.ШИШАЦЬКИЙ і голова Донецької обласної ради Андрій ФЕДОРУК звернулися до С.ТІГІПКА з проханням «звернути увагу на проблеми військовослужбовців (строкової служби) і переселенців, тобто двох груп чорнобильців, яким за ухваленою постановою виплати було значно знижено всупереч судовим рішенням».

Так, згідно з постановою Кабміну № 1210, було визначено розміри пенсій чорнобильцям, де передбачено формульний підхід до розрахунку залежно від заробітку. Але такі категорії чорнобильців як військовослужбовці строкової служби, які на той момент не мали заробітної плати, і переселенці одержали в рази урізані нові пенсії.