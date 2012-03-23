Тюремники підрахували: Тимошенко понад 50 разів відмовляла лікарям

Екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання у Качанівській виправній колонії Харкова, в разі відмови від лікування нестиме особисту відповідальність за стан свого здоров’я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, про це 22 березня після чергової відмови від курсу терапевтичного лікування та проведення комплексу реабілітаційно-оздоровчих процедур у колонії лікарі попередили Ю.ТИМОШЕНКО.

Лікарі МОЗ України у присутності начальника медико-санітарної частини Качанівської колонії звернули увагу Ю.ТИМОШЕНКО на наявність медичних показань для проходження призначеного лікування висококваліфікованими (в тому числі німецькими) лікарями та забезпеченість установи необхідним медичним обладнанням та медпрепаратами.

Незважаючи на це, засуджена знову відмовилась підписати запропоновану «Інформовану згоду пацієнта на медичне втручання» із зазначенням в ній детального індивідуального комплексного плану лікування у відповідності до усіх рекомендацій німецьких лікарів, про що було складено відповідний акт, йдеться у повідомленні.

У ДПтСУ підкреслили, що за період перебування в установах пенітенціарного відомства Ю.ТИМОШЕНКО понад 50 разів відмовлялась від медичних оглядів, інструментальних та лабораторних обстежень, а також тільки протягом лютого-березня тричі відмовлялась від проходження лікування, призначеного комісією висококваліфікованих німецьких та українських лікарів.

«Про це Державна пенітенціарна служба України проінформувала Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини», - йдеться в повідомленні ДПтСУ.