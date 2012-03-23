Пшонка зустрівся з депутатами від опозиції

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка зустрівся з групою народних депутатів фракції «БЮТ – Батьківщина». Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

15 парламентарів принесли до Генеральної прокуратури низку звернень, зокрема, у них йдеться про те, що депутати хочуть зупинення досудового слідства у кримінальній справі щодо ЄЕСУ (Єдині Енергетичні Системи України) і закриття справи, а також хочуть вивезення Ю. Тимошенко за межі Качанівської колонії для обстеження та лікування.

Отримані заяви, як передає прес-служба, зареєстровані у передбаченому законом порядку і будуть розглянуті у термін, передбачений чинним законодавством України.

У зустрічі також взяли участь перший заступник Генерального прокурора України Ренат Кузьмін та заступник Генерального прокурора Євген Блажівський.