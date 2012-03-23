Суд над Іващенком дістався 40-го тому справи

Печерський районний суд Києва 26 березня о 9:00 продовжить знайомитися з матеріалами кримінальної справи за обвинуваченням колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА.

Як повідомив УНІАН адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО, у ході сьогоднішнього засідання суд завершив ознайомлення із 39-м томом із майже 50 томів, які нараховує справа.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за звинуваченням В.ІВАЩЕНКА у зловживанні службовим становищем при підписанні плану санації Держпідприємства Міноборони "Феодосійський судномеханічний завод".

В.ІВАЩЕНКО був затриманий у серпні 2010 року. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.