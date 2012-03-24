З лав ПР вигнали депутата: звинувачують в адмінтиску та антисемітизмі

Дніпропетровська обласна організація Партії регіонів 23 березня виключила з партії заступника голови Дніпропетровської обласної ради по виконавчому апарату – начальника відділу з питань політичної стратегії та захисту конституційних прав громадян, депутата обради Вікторію ШИЛОВУ з мотивуванням «використання адміністративного тиску в особистих цілях, розпалювання міжнаціональної ворожнечі та порушення партійної етики».

Про це наголошується в офіційному повідомленні облорганізації ПР, переданому УНІАН.

«Результати внутрішнього розслідування Контрольної комісією підтвердили факти викорстання В.ШИЛОВОЮ адміністративного тиску на працівників бюджетної сфери в особистих цілях, яка вимагала від керівників Новомосковського району, збирати на зустрічі з нею, часто, в робочий час, лікарів, комунальників, освітян, змушених годинами слухати її виступи.

В.ШИЛОВА приїхала до Новомосковської центральної лікарні, увірвалася в дитяче відділення, під час тихої години, порушуючи всі існуючі правила і охоронний режим, йдеться у повідомленні.

Також Дніпропетровська облорганізація ПР заявляє, що газета "Правий берег Вікторії Шилової" видавцем і редактором якої є вона сама, «сприяє розпалюванню міжнаціональної ворожнечі і рясніє антисемітськими матеріалами».

У розмові з кореспондентом УНІАН В.ШИЛОВА повідомила, що про своє виключення з Партії регіонів вона дізналася постфактум, оскільки на засідання виконкому облорганізації ПР, яке відбулося вчора, її не запросили.

В.ШИЛОВА прицьому відкинула звинувачення у проявах з її боку адмінтиску та розпалювання міжнаціональної ворожнечі, висловивши сумнів у наявності доказів таких фактів у облорганізації ПР.

В.ШИЛОВА також повідомила, що вчора ввечері дізналася про своє звільнення з посади заступника голови Дніпропетровської обласної ради.

«Вчора ввечері охорона не пустила мене до будівлі обласної ради, де в кабінеті мені треба було забрати ліки та особисті речі. У відділі кадрів мені повідомили, що я звільнена з посади. З наказом про своє звільнення я поки не ознайомлена», - зазначила В.ШИЛОВА.

Вона пов’язує своє виключення з ПР та звільнення з роботи публічною критикою експерименту з проведення реформи медичної галузі в Дніпропетровській області та викриттям чиновників регіону у незаконному привласненні держмайна в особливо великих розмірах.