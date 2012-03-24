Міліціонери самі «злили» відео допиту гвалтівника Оксани Макар в інтернет

Зйомки допиту основного підозрюваного в справі Оксани МАКАР потрапили в Інтернет законно. Про це заявив начальник УМВС України в Миколаївській області Валентин ПАРСЕНЮК під час 9-ї сесії Миколаївської обласної ради 23 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ПАРСЕНЮКА, а також прокурора Миколаївської області Володимира ГАЛЬЦОВА запросили на сесію проінформувати про офіційну версію слідства у справі Оксани МАКАР.

Відповідаючи на запитання депутата, як міліційне відео допиту потрапило в Інтернет, В.ПАРСЕНЮК сказав: «Підписано Закон України «Про доступ до публічної інформації». На підставі цього закону був підписаний міністром наказ №88, який не просто дає нам право, а зобов`язує нас, наш Центр суспільних зв`язків знімати кліпи і подавати їх, терміново розміщувати на центральних відеоканалах, щоб люди мали інформацію про те, що відбувається, з перших рук, щоб не було ніяких пересудів».

Нагадаємо, в ніч з 9 на 10 березня в Миколаєві троє зловмисників привели на квартиру 18-річну О.МАКАР, згвалтували її і намагалися спалити.

Через кілька днів в Інтернеті з`явилося відео допиту одного з насильників – Євгена КРАСНОЩОКА, який був визнаний головним обвинуваченим у справі.