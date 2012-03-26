Порошенко уже взявся налагоджувати співпрацю із Митним Союзом

Україна й країни Митного союзу повинні виробити механізм для усунення проблем у взаємній торгівлі, підтверджуючи тим самим взаємовигідність двосторонньої співпраці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Порошенко в ході зустрічі з головою колегії Євразійської економічної комісії Віктором Христенком.

«Якби ми виробили той механізм, який би дозволив ефективно усувати непорозуміння, дискусії й забезпечити, з моєї точки зору, головний антикризовий захід – це взаємне відкриття ринків наших держав для наших виробників, я вважаю, що це буде прикладом справжньої взаємовигідної співпраці», - сказав П.Порошенко.

Він зазначив, що в України є серйозний інтерес до розвитку співпраці з ЄврАзЕС, і підтвердженням цього була участь Президента України Віктора Януковича в саміті ЄврАзЕС 19 березня.

«Участь нашого Президента була демонстрацією серйозного інтересу, який Україна проявляє до діяльності організації», - сказав П.Порошенко.

Також він висловив надію на активізацію й оптимізацію співпраці між Україною та Росією в ключових сферах після отримання РФ повноправного членства у Світовій організації торгівлі.

«Ми серйозно розраховуємо на те, що після офіційного вступу й початку функціонування Росії у форматі СОТ у нас також з'являться достатньо серйозні можливості зі стратегічного партнерства в ключових сферах: в енергетиці, машинобудуванні, зокрема в транспортному машинобудуванні, в аграрній сфері, у сфері високих технологій», - сказав П.Порошенко.