Гримчак: Влада штовхає Авакова на одержання політичного притулку

Влада штовхає екс-голову Харківської облдержадміністрації Арсена Авакова на одержання політичного притулку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в Донецьку на прес-конференції народний депутат від НУ-НС Юрій Гримчак.

Коментуючи затримання А.Авакова в Італії, народний депутат сказав: «Я думаю, що на сьогоднішній день нинішня влада штовхає його, зокрема, на одержання політичного притулку».

При цьому Ю.Гримчак відзначив, що «А.Аваков перебував в Італії у відрядженні, тобто, він не виїжджав з країни з метою одержання політичного притулку і не збирався не повертатися».

Депутат нагадав, як це сталося свого часу з екс-міністром економіки України Богданом Данилишиним, який одержав політичний притулок у Чехії, і провів відповідні паралелі.

«Як було з Данилишиним? Нагадаю, як його затримували - його запросили до посольства для надання свідчень, він прийшов, дав свідчення, а на виході був затриманий чеською поліцією, яку викликали ті люди, які хотіли з ним поговорити, - сказав Ю.Гримчак. - Він там кілька місяців відбув в ізоляторі, після чого був оголошений як політичний біженець».

Як повідомляв УНІАН, 26 січня прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу стосовно А.Авакова за ч. 3 ст. 365 (перевищення службових повноважень і влади, що призвели до тяжких наслідків). Екс-губернатора підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю більш як 5,5 млн. грн.

31 січня А.Авакова оголошено в міжнародний розшук. Цього ж дня за поданням слідчого прокуратури Харківської області Червонозаводським райсудом Харкова йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 31 січня в квартирах А.Авакова в Харкові було проведено обшуки.

У лютому А.Аваков повідомив харківським ЗМІ, що перебуває за кордоном у відрядженні.

21 березня в прокуратурі Харківської області повідомили, що Інтерпол почав розшук А.Авакова.

27 березня в МВС підтвердили факт затримання в Італії екс-губернатора Харківської області.

Генеральна прокуратура України готує документи для екстрадиції А.Авакова до України.

За словами народного депутата від «БЮТ-Батьківщини» Сергія Пашинського, попередній розгляд справи про екстрадицію А.Авакова почнеться в італійському суді завтра у другій половині дня.