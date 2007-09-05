Фракція Регіонів у Київраді відмовляється чекати до жовтня

Фракція Партії регіонів категорично проти ініціативи керівництва Київради щодо перенесення двох чергових пленарних засідань Київради (13 та 26 вересня) на жовтень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської організації Партії регіонів.

За даними прес-служби, рішення про перенесення пленарних засідань Київради ухвалювалось із грубими порушеннями законодавства, зокрема Регламенту Київради, згідно з яким пленарні засідання Київради проводяться не рідше одного разу на місяць (п.19.8 ст. 19).

Крім того, стверджують автори повідомлення, аргументуючи своє рішення перенести засідання, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ посилався на начебто рішення Погоджувальної ради депутатських груп і фракцій Київради, однак засоби масової інформації поширили інформацію про таке „рішення” Погоджувальної ради ще до її початку. При цьому остаточного рішення щодо перенесення засідань на ній ухвалено не було, підкреслюється в повідомленні.

Як заявляють у фракції Партії регіонів в Київраді, такі одноосібні рішення керівництва Київради свідчать про перевищення своїх повноважень, неприховане ігнорування думки депутатського корпусу та актуальних питань життєдіяльності столиці і киян в цілому.

“На цих пленарних засіданнях Київради чекала свого вирішення значна кількість болючих для киян питань: про створення низки лікувальних закладів для киян, про ситуацію із будинком на вул. Жилянській, 120-б, про стан впорядкування житлово-комунального господарства столиці, про заборону відчуження землі інтернату для дітей-сиріт і багато інших. Крім цього, втручання депутатського корпусу Київради та пояснень столичної влади вимагають резонансні події, що мало не щодня відбуваються у Києві – захоплення стоматологічної клініки на вул. Пимоненка, 10, затримка правоохоронними органами керівництва районної у м. Києві адміністрації, порушення законних прав політичних партій на ведення перевиборної агітації”, наголошується у повідомленні.

Фракція Партії регіонів у Київраді вимагає чіткого дотримання Регламенту Київради. Члени цієї фракції висловлюють переконання, що “прозорість та відкритість проведення пленарних засідань Київради виключить підґрунтя для безпідставних звинувачень деяких політиканів у кулуарності та непрозорості прийняття рішень Київрадою”.