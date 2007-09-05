БЮТ розцінює заяви Костенка щодо Тимошенко як узгоджені з Партією регіонів

БЮТ розцінює останні заяви представника блоку “Наша Україна-Народна самооборона” Юрія КОСТЕНКА щодо Юлії ТИМОШЕНКО як свідому, заздалегідь сплановану провокацію, спрямовану на розкол у рядах демократичних сил напередодні парламентських виборів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Блок Юлії Тимошенко вважає, що така поведінка кандидата в народні депутати від блоку НУ-НС не є звичайною імпровізацією. На переконання членів БЮТ, публічна позиція Ю.КОСТЕНКА “узгоджена з Партією регіонів та її лідерами і має за мету дискредитацію демократичних сил України та розкол між ними з метою формування підстав для створення широкої коаліції в парламенті VI скликання”.

Блок Юлії Тимошенко наголошує, що дотримується зобов’язань про співпрацю і партнерство між демократичними силами і не буде піддаватися на цю провокацію. Однак БЮТ звертається до колег з блоку «Наша Україна - Народна самооборона» “з рекомендацією приборкати і поставити на місце одного з засновників власного блоку”.

“Сьогодні, коли до виборів залишилося менше місяця, не можна дозволити дрібним та нікчемним провокаторам посіяти сумнів у єдності демократичних сил України”, наголосили в БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідер Української народної партії Ю.КОСТЕНКО заявив на Сумщині, що пов’язує відмову БЮТ йти на дострокові парламентські вибори в єдиному пропрезидентському блоці із бажанням Ю.ТИМОШЕНКО бути кандидатом у Президенти 2009 року. За його словами, "заради реалізації власних кар`єрних планів ТИМОШЕНКО сьогодні фактично готова поставити під загрозу демократичний шлях розвитку України”.

“На жаль, у НУ-НС та БЮТ поки що немає єдиної команди, яка здатна реалізувати програму Президента Віктора ЮЩЕНКА “10 кроків назустріч людям”, - констатував він. При цьому лідер УНП нагадав, що, "всупереч заявам ТИМОШЕНКО про підтримку Президента, лідер БЮТ на посаді прем’єра збільшила податки на малого підприємця, ввезла в Україну дешеве імпортне м`ясо і тростинний цукор, що поклало на лопатки українського виробника тощо".