Власенко: влада хоче "намалювати" Тимошенко ще 12 років
Перший заступник голови партії "Батьківщина" Олександр Турчинов вважає, що розгляд «сфабрикованої проти Юлії Тимошенко кримінальної справи щодо діяльності корпорації ЄЕСУ знову перетвориться на судовий фарс».
Про це повідомляє офіційний сайт Юлії Тимошенко.
"Київський райсуд Харкова принципово не відрізняється нічим від Печерського. Це чергове блюзнірство, чергове знущання над Конституцією і законом. Це ще більш грубо, цинічно сфальшовані справи, які були закриті двома палатами Верховного суду щодо ЄЕСУ", - сказав О.Турчинов.
У свою чергу захисник екс-прем'єр-міністра Сергій Власенко наголосив, що влада України переслідує свого головного опонента Ю.Тимошенко заради зачищення політичного поля.
"В Україні в справі Ю.Тимошенко, на жаль, закон не діє, як в глобальних, так і в дрібних питаннях - щодо ознайомлення, щодо строків порушення цієї справи. Але основне, що в матеріалах справи немає жодних доказів вини Ю.Тимошенко. Це звичайна пропаганда, яка до юридичних питань немає жодного відношення", - наголосив він.
"На момент 1997-1998 років Ю.Тимошенко була народним депутатом України і ніяких усних вказівок нікому не надавала. Будь-яких доказів усних вказівок немає. Навпаки, ті особи, яких нібито вважають співучасниками цього злочину, навіть не допитані у справі.
Усе це свідчить про одне-єдине: влада руками прокуратури і СБУ хоче домалювати до 7 років, які є, ще 12.
У діях Ю.Тимошенко немає складу злочину. Це питання досліджувалося як самою Генеральною прокуратурою, так і всіма судами, включаючи дві палати Верховного суду. Справу щодо Ю.Тимошенко було закрито правомірно, належними посадовими особами, відповідно до КПК і за відсутності у її діях складу злочину", - підкреслив С.Власенко.
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Служба безпеки України 12 жовтня 2011 року порушила стосовно Ю.Тимошенко кримінальну справу за частиною 2 статті 15 та частиною 5 ст. 191 Кримінального кодексу. Ю.Тимошенко "обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму більш як 4,7 мільйонів гривень, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 мільйонів гривень податку на додану вартість, у службовому підробленні і в ухилянні від сплати 681 тисяч гривень прибуткового податку.
Захист Ю.Тимошенко в листопаді 2011 року оскаржив в судовому порядку постанову про порушення кримінальної справи, проте Шевченківський районний суд Києва в грудні 2011 року відмовився задовольнити відповідний позов.
Служба безпеки України 20 січня 2012 року повідомила про завершення розслідування цієї справи та передачу її матеріалів на ознайомлення Ю.Тимошенко. У січні Київський районний суд Харкова обмежив до 28 березня екс-прем'єра та її захисників у часі для ознайомлення з матеріалами справи.