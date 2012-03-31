Власенко: влада хоче "намалювати" Тимошенко ще 12 років

Про це повідомляє офіційний сайт Юлії Тимошенко.

"Київський райсуд Харкова принципово не відрізняється нічим від Печерського. Це чергове блюзнірство, чергове знущання над Конституцією і законом. Це ще більш грубо, цинічно сфальшовані справи, які були закриті двома палатами Верховного суду щодо ЄЕСУ", - сказав О.Турчинов.

У свою чергу захисник екс-прем'єр-міністра Сергій Власенко наголосив, що влада України переслідує свого головного опонента Ю.Тимошенко заради зачищення політичного поля.

"В Україні в справі Ю.Тимошенко, на жаль, закон не діє, як в глобальних, так і в дрібних питаннях - щодо ознайомлення, щодо строків порушення цієї справи. Але основне, що в матеріалах справи немає жодних доказів вини Ю.Тимошенко. Це звичайна пропаганда, яка до юридичних питань немає жодного відношення", - наголосив він.

"На момент 1997-1998 років Ю.Тимошенко була народним депутатом України і ніяких усних вказівок нікому не надавала. Будь-яких доказів усних вказівок немає. Навпаки, ті особи, яких нібито вважають співучасниками цього злочину, навіть не допитані у справі.

Усе це свідчить про одне-єдине: влада руками прокуратури і СБУ хоче домалювати до 7 років, які є, ще 12.

У діях Ю.Тимошенко немає складу злочину. Це питання досліджувалося як самою Генеральною прокуратурою, так і всіма судами, включаючи дві палати Верховного суду. Справу щодо Ю.Тимошенко було закрито правомірно, належними посадовими особами, відповідно до КПК і за відсутності у її діях складу злочину", - підкреслив С.Власенко.

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Служба безпеки України 12 жовтня 2011 року порушила стосовно Ю.Тимошенко кримінальну справу за частиною 2 статті 15 та частиною 5 ст. 191 Кримінального кодексу. Ю.Тимошенко "обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму більш як 4,7 мільйонів гривень, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 мільйонів гривень податку на додану вартість, у службовому підробленні і в ухилянні від сплати 681 тисяч гривень прибуткового податку.

Захист Ю.Тимошенко в листопаді 2011 року оскаржив в судовому порядку постанову про порушення кримінальної справи, проте Шевченківський районний суд Києва в грудні 2011 року відмовився задовольнити відповідний позов.

Служба безпеки України 20 січня 2012 року повідомила про завершення розслідування цієї справи та передачу її матеріалів на ознайомлення Ю.Тимошенко. У січні Київський районний суд Харкова обмежив до 28 березня екс-прем'єра та її захисників у часі для ознайомлення з матеріалами справи.