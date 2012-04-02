Янукович думає, що взаємодія з Митним союзом не зашкодить євровектору

Створення зони вільної торгівлі України з ЄС, а також налагодження нашої ефективної взаємодії з Митним союзом, сприятиме подальшій активізації економічної взаємодії на Євразійському просторі.

Про це Президент України Віктор Янукович заявив в інтерв`ю польському виданню Dziennik Gazeta Prawna, повідомляє прес-служба глави держави.

«Пріоритет для України сьогодні - підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом», - підкреслив Президент. Він особливо наголосив, що економічна взаємодія України з Митним союзом і ЄврАзЕС буде розвиватися у формах, що жодним чином не суперечать нашому європейському вибору.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Україна прагне виробити взаємоприйняту модель співпраці з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану з урахуванням правил і вимог Світової організації торгівлі. При цьому він нагадав, що ці три держави є найбільшими партнерами України у рамках СНД, товарооборот з якими становить 40% від усього обсягу національної зовнішньої торгівлі. «Тому ми не маємо права ігнорувати ті інтеграційні процеси, які зараз відбуваються між Росією, Білоруссю та Казахстаном», - зазначив В.Янукович.

«Розраховую, що спільними зусиллями ми знайдемо оптимальну модель взаємодії з Митним і Євразійським союзами, яка враховуватиме національні інтереси як нашої країни, так і країн-членів цих об`єднань», - сказав В.Янукович. Він додав, що сьогодні Україна уважно стежить за діяльністю та розвитком Митного союзу, а також створенням Єдиного економічного простору та Євразійського союзу.