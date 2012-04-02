В уряді ФРН підтвердили факт переговорів щодо лікування Тимошенко

Федеральний уряд Німеччини веде переговори з Україною про можливість лікування колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко в одній з німецьких клінік.

Про це сьогодні на своїй сторінці в Twitter’i написав голова прес-служби Федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

Інших деталей голова прес-служби ФРН не надав.

Як повідомлялося, раніше у німецьких ЗМІ з’явилася інформація, що переговори про можливе лікування екс-прем'єра Ю.Тимошенко у Берліні ведуться безпосередньо між Адміністрацією Президента України Віктора Януковича і відомством федерального канцлера Ангели Меркель.

Довідка УНІАН. Лікарі берлінської клініки Charite, які у лютому оглянули Ю.Тимошенко в Качанівській виправній колонії, наполягають на негайному лікуванні екс-прем’єра за межами виправного закладу.

Сьогодні, 2 квітня, генеральний прокурор України Віктор Пшонка доручив ДПтСУ та МОЗ забезпечити обстеження та лікування Ю.Тимошенко у спеціалізованій медичній установі за межами Качанівської виправної колонії.

У МОЗ поінформували, що лікування Ю.Тимошенко планується організувати в умовах спеціалізованого стаціонару в одному із багатопрофільних медичних закладів міста Харкова, зокрема у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» у відділенні патології хребта та периферійної нервової системи.

Водночас захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко вважає за необхідне погодження лікування його підзахисної в лікарні “Укрзалізниці” з німецькими лікарями.

“Для того, щоб зрозуміти, наскільки ця лікарня відповідає тим рекомендаціям, які дали німецькі лікарі, потрібно запросити німецьких лікарів, щоб вони оглянули і сказали: так, тут можна робити всю ту терапію, яку прописали, або ні, тут не можна робити всю цю терапію”, - сказав він.

Пізніше перший заступник міністра охорони здоров’я, керівник спільної міжнародної медичної комісії Раїса Мойсеєнко сказала, що Ю.Тимошенко погодилась на лікування у медичному стаціонарі за межами колонії.