Турчинов вважає, що син Щербаня писав свою заяву під диктовку влади

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу у Києві.

“Цей брудний піар, який сьогодні влада розповсюджує уже і в Європі, і має на меті тільки одне — напередодні виборів шокувати європейську спільноту цими звинуваченнями і відвернути Європу від підтримки лідера опозиції”, - сказав він.

За словами О.Турчинова, його дивує той цинізм, з яким влада висуває на адресу Ю.Тимошенко такі звинувачення і намагається таким чином себе захистити.

“Мене шокує і дивує, що син Євгена Щербаня під тиском чи з матеріальною зацікавленістю, спілкуючись з владою, почав продавати пам`ять свого батька”, - сказав він.

За словами О.Турчинова, заяви Руслана Щербаня суперечать всім показам, які він давав у 2003 році під час судових засідань у справі про вбивство батька.

“Саме тоді Руслан Щербань давав покази, що радник прем`єр-міністра, яким був його батько, мав нормальні стосунки з Лазаренком. Під час надання цих показів він жодного разу не згадав хоч якимось боком Юлію Тимошенко і ніяких звинувачень не висував. Він також говорив, що його батько не займався бізнесом, коли був народним депутатом“, - додав О.Турчинов.

Він переконаний, що заява Р.Щербаня про причетність Ю.Тимошенко до вбивства Є.Щербаня «була написана під диктовку представників влади».

За словами першого заступника лідера партії “Батьківщина”, Р.Щербань не міг бути свідком подій і не міг знати деякі речі, про які він нині говорить, оскільки в ті часи був дуже юним.

Крім того, О.Турчинов назвав нісенітницею заяву Р.Щербаня про те, що після вбивства батька не давав покази проти Ю.Тимошенко, оскільки боявся переслідувань. О.Турчинов нагадав, що в той час чинна влада також переслідувала Ю.Тимошенко.

При цьому перший заступник лідера партії “Батьківщина” зауважив, що справа про вбивства Є.Шербаня має бути розслідувана, оскільки дехто не зацікавлений у встановленні істини. На думку О.Турчинова, підтвердженням цьому є той факт, що головний фігурант у справі Євген Кушнір у травні 1998 року був убитий в слідчому ізоляторі Донецької області.

“Нагадую, що це 1998 рік. Президентом України в той час був пан Кучма, а головою Адміністрації Донецької області пан Янукович”, - сказав він.

За словами О.Турчинова, Генеральна прокуратура за вказівкою Адміністрації Президента розпочала фальсифікувати нову справу проти Ю.Тимошенко, оскільки вони розуміють, що Європейський суд з прав людини виправдає її у «газовій» справі.

Як повідомляв УНІАН, у серпні минулого року перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін в інтерв`ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність екс-прем`єр-міністра Ю.Тимошенко до вбивства народного депутата Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної у США проти екс-прем`єра П.Лазаренка.

Наприкінці 2011 року Р.Кузьмін заявив, що офшорна компанія Somolli Enterprises Limited, яка, за його словами, належала Ю.Тимошенко, перерахувала кілерам гроші за вбивство Є.Щербаня.

Довідка УНІАН. Народного депутата Є.Щербаня було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила більш як 20 епізодів, зокрема вбивства голови Нацбанку України Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнані 8 осіб. Всі вони засуджені до різних термінів позбавлення волі.

П.Лазаренко проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком колишнього прем`єр-міністра визнано причетним до вбивства цих осіб.