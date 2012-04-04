Тимошенко під час зустрічі з представниками Freedom House не підводилася з ліжка

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облорганізації ВО «Батьківщина», про це на брифінгу перед Качанівською виправною колонією після відвідування Ю.Тимошенко сказав журналістам представник Freedom House, виконавчий віце-президент Атлантичної Ради у Вашингтоні Деймон Вілсон.

За його словами, під час зустрічі екс-прем’єр не підводилася та спілкувалася з відвідувачами лежачи на ліжку. Д.Вілсон висловив занепокоєння станом здоров’я Ю.Тимошенко.

За словами представника Freedom House, учасники делегації правозахисної організації обговорили з Ю.Тимошенко стан її здоров’я та можливості лікування.

Д.Вілсон підкреслив, що делегація Freedom House прибула до України, щоб оцінити стан демократії, а не підтримувати конкретних політиків чи особистостей. При цьому він висловив занепокоєння вибірковим кримінальним переслідуванням деяких політичних діячів.

Д.Вілсон зауважив, що Ю.Тимошенко занепокоєна питанням демократичності наступних парламентських виборів в Україні.

Як повідомлялося, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення службових повноважень під час підписання в 2009 році газових угод з РФ. Зараз вона відбуває покарання в Качанівській колонії в Харкові.

За час перебування Ю.Тимошенко під вартою з серпня 2011 року стан здоров`я екс-прем`єра суттєво погіршився - вона не може самостійно пересуватися через проблеми зі спиною.

2 квітня генеральний прокурор України Віктор Пшонка доручив ДПтСУ та МОЗ забезпечити обстеження та лікування Ю.Тимошенко у спеціалізованій медичній установі за межами Качанівської виправної колонії.

У МОЗ поінформували, що лікування Ю.Тимошенко планується організувати в умовах спеціалізованого стаціонару в одному із багатопрофільних медичних закладів міста Харкова, зокрема у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» у відділенні патології хребта та периферійної нервової системи.