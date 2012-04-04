Стець хоче показати у ВР фільм про жахи Лук'янівського СІЗО

Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації Юрій Стець звернувся до голови Верховної Ради України Володимира Литвина з проханням включити до порядку денного “чергового пленарного засідання” питання про журналістське спецрозслідування Костянтина Усова (телеканал ТВі) про побут в’язнів у Лукянівському СІЗО.

Про це депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У зверненні народного депутата до спікера зазначається, що “до повноважень Верховної Ради України належить здійснення парламентського контролю у межах, визначених Конституцією України (пункт 33 статті 85 Конституції України), зокрема, це і контроль за дотриманням прав ув’язнених осіб”.

Як повідомлялося, на телеканалі ТВі вийшов сюжет К.Усова, в якому показано справжній побут в`язнів Лук`янівського СІЗО.

На початку свого сюжету автор зазначив: "Оскільки саме Київський СІЗО тримає в інформаційному просторі перше місце за кількістю повідомлень про звірства, катування, про нелюдські умови утримання і дивні смерті в тюремних камерах, оскільки саме туди влада Януковича скеровує своїх ворогів, півроку тому ми поставили перед собою надзавдання - знайти спосіб показати людям справжню Лук`янівку. Справжню, а не ту, яку демонструють обраним ЗМІ".

Для цього журналісти ТВі зуміли вибудувати усередині в`язниці власну "агентурну мережу". Для того, щоб через максимально короткий час мати своїх людей в кожному корпусі, на кожному поверсі СІЗО. "Кожному з агентів ми передавали мобільні телефони, оснащені відеокамерами. І часточками, по 10-15 секунд, протягом шести місяців - ув`язнені надсилали нам уривки свого життя", - зазначив К.Усов.

Жорстокі правила виживання і неписані закони співіснування, реальні історії арештантів і тюремників - все це у 40-хвилинному фільмі "В’язниця №1".